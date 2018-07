Seleção sofre com gramado do campo de treino na África A seleção brasileira enfrentou alguns problemas com o gramado do campo na escola Hoerskool Randburg, local escolhido como centro de treinamento no período da Copa. Nesta sexta-feira, durante o primeiro treino no local, diversas placas de grama se soltaram, o que representa risco de lesão para os jogadores.