Seleção sub-17 chega à Índia para reta final de preparação para o Mundial

A seleção brasileira sub-17 já está no palco do Mundial da categoria. Nesta terça-feira, após uma longa viagem do Rio de Janeiro até Mumbai, os membros da delegação da equipe dirigida por Carlos Amadeu desembarcaram na Índia, onde vão realizar a fase final de preparação para o torneio.

A delegação da seleção sub-17 do Brasil foi recebida com música local na sua chegada a Mumbai, onde vai treinar durante uma semana, antes de seguir para Kochi, local da sua estreia no Mundial. Nesta quinta-feira, a equipe fará um amistoso preparatório para a competição, diante da Nova Zelândia.

A equipe iniciou a preparação com treinamentos no Brasil, onde trabalhou por dez dias, tendo ficado concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No último trabalho no País antes da viagem para a Índia, a equipe derrotou o time sub-20 do Corinthians por 2 a 0, em jogo-treino realizado em São Paulo.

A seleção sub-17 ainda não está completa para o Mundial, pois o atacante Vinícius Júnior foi liberado para se apresentar apenas após a disputa da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo, que será realizada nesta quarta-feira, no Mineirão.

O Brasil vai estrear no Mundial Sub-17 em 7 de outubro, diante da seleção espanhola. Depois, nos outros dois compromissos pelo Grupo D, terá pela frente a Coreia do Norte, no dia 10, também em Kochi, e o Níger, no dia 13, em Margao. A seleção brasileira já foi campeã três vezes da competição de juvenis, a última delas em 2003.