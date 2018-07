Seleção Sub-20 antecipa jogo-treino com Friburguense para terça

Em preparação para a disputa do Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira Sub-20 antecipou um dos jogos-treino que vai realizar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A CBF comunicou que o duelo com a equipe principal do Friburguense será disputado nesta terça-feira, a partir das 16 horas.

Inicialmente, o trabalho estava marcado apenas para a próxima sexta-feira. Além desse jogo-treino, a seleção brasileira Sub-20 também tem um outro agendado, diante do Macaé, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro no ao passado, no dia 11, como já estava programado.

Após concentrar as atividades iniciais nos trabalhos físicos, o técnico Alexandre Gallo tem aproveitado os últimos dias para esboçar a escalação do Brasil para o Sul-Americano Sub-20. O treinador tem realizado alguns testes, mas oito titulares foram mantidos nos dois primeiros coletivos: o goleiro Marcos, os laterais João Pedro e Caju, o zagueiro Marlon, os meio-campistas Walace e Nathan e os atacantes Marcos Guilherme e Gabriel.

A seleção brasileira viaja no dia 12 e estreará no Sul-Americano Sub-20 em 15 de janeiro, na cidade de Maldonado, no Uruguai, contra o Chile. Os quatro primeiros colocados no torneio se classificam para o Mundial Sub-20 deste ano, marcado para a Nova Zelândia.