Seleção sub-20 cumpre tabela nesta sexta-feira pelo Sul-Americano

A seleção brasileira entra em campo hoje para cumprir tabela na última rodada do Sul-Americano Sub-20. Já classificado para a fase final, que será disputada por seis equipes, a equipe dirigida por Alexandre Gallo enfrentará a Colômbia – que também já garantiu vaga – às 20h.

A partida servirá para definir quem avançará em segundo lugar e quem passará como terceiro colocado – a primeira posição já é do Uruguai –, mas isso só tem importância para definir a ordem dos jogos no hexagonal final (serão cinco rodadas, com todos jogando contra todos).

Na última partida (vitória sobre a Venezuela por 2 a 0), Gallo fez cinco mudanças no time alegando que a sequência de jogos a cada dois dias desgastava muito os jogadores – entraram João Pedro, Nathan, Lucas Evangelista, Malcom e Gabriel. Como o jogo de hoje não vale nada, é provável que o treinador poupe alguns jogadores para a fase final – principalmente os que estão pendurados com um cartão amarelo. O mesmo deve ocorrer com a Colômbia.

O hexagonal final começará segunda-feira, e as outras rodadas estão marcadas para os dias 29, 1º, 4 e 7 – sempre com três partidas por dia.

Os quatro primeiros colocados garantirão vaga no Mundial que será disputado em maio na Nova Zelândia, e o campeão será o segundo representante da América do Sul nos Jogos Olímpicos do ano que vem – o outro é o Brasil, país-sede da competição.