Seleção sub-20 define lista final para Sul-Americano

O técnico Emerson Ávila anunciou neste domingo a lista final de 22 convocados da seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano, que será disputado na Argentina, entre 9 de janeiro e 3 de fevereiro. Com a definição, o treinador cortou quatro atletas relação preliminar: Jordi (Vasco), Filipe (Rio Ave), Gabriel (Vitória) e Guilherme Biteco (Grêmio).

Na lista final, os times com mais representantes na seleção são Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos com três jogadores cada. Corinthians, Vitória, Grêmio cederam dois atletas. Entre os convocados, somente um atua fora do Brasil, o meia Rafael Alcântara, filho do ex-jogador Mazinho, atualmente no Barcelona.

Emerson Ávila definiu a lista de jogadores após uma sequência de quase três semanas de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Depois da folga do Réveillon, o grupo vai se reapresentar no dia 2 de janeiro para a fase final de treinamentos. Serão mais cinco dias de trabalho até o embarque para a cidade argentina de San Juan, onde a seleção disputará os jogos da primeira fase.

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Matheus Caldeira (Corinthians) e Luis Gustavo (Vitória);

Zagueiros: Samir (Flamengo), Antônio Carlos (Corinthians), Doria (Botafogo) e Luan (Vasco);

Laterais: Douglas Santos (Náutico), Mansur (Vitória), Wallace (Fluminense), Igor Julião (Fluminense);

Meias: Jadson (Botafogo), Misael (Grêmio), Lucas Cândido (Atlético-MG), Felipe Anderson (Santos), Rafael Alcântara (Barcelona), Mattheus (Flamengo) e Fred (Internacional);

Atacantes: Marcos Júnior (Fluminense), Bruno Mendes (Botafogo), Ademilson (São Paulo), Adryan (Flamengo), Leandro (Grêmio).