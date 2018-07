Seleção Sub-20 desfalca Náutico em duelo com Coritiba A CBF tomou o cuidado de não chamar nenhum jogador de destaque dos grandes clubes do País para os treinamentos da seleção brasileira Sub-20 nesta semana, mas não abriu mão de convocar Douglas Santos, do Náutico. Por isso, o time pernambucano não terá seu lateral-esquerdo titular para pegar o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo Brasileirão.