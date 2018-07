Seleção sub-20 é campeã de torneio amistoso na Suíça

LE BOUVERET - A seleção brasileira sub-20 conquistou, neste sábado, o seu segundo título seguido sob o comando do técnico Alexandre Gallo. Depois de faturar o tradicional Torneio de Toulon, na França, a equipe se tornou campeã do Valais Youth Cup, na Suíça, para fechar com sucesso a excursão pela Europa.

A decisão da Valais Youth Cup foi contra Gana. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe venceu nos pênaltis por 4 a 3. Vinicius Araújo, do Cruzeiro, fez o gol brasileiro com a bola rolando, depois de boa jogada do são-paulino Ademilson e do gremista Matheus Biteco. Os ganeses empataram aos 49 minutos do segundo tempo.

A equipe campeã teve: Alisson (Inter); Lucas Faria (São Paulo), Wallace (Cruzeiro), Dória (Botafogo) e Douglas Santos (Náutico); Matheus Biteco, Danilo (Vasco) e Rafinha (Barcelona); Ademilson, Vinicius Araújo e Yuri Mamute (Grêmio). Na semifinal, o Brasil havia vencido o Egito por 1 a 0, gol de Ademilson.

Os jogadores dos times brasileiros agora voltam ao Brasil e se reintegram aos elencos dos seus times. Lucas Faria, Dória, Douglas Santos, Matheus Biteco, Ademilson, Vinicius Araújo e Yuri Mamute estão entre os que devem ser aproveitados pelos seus clubes no Brasileirão e na Copa do Brasil.

A competição em Le Bouveret, na Suíça, marcou a estreia de Kosovo no futebol internacional. Em fevereiro, a Fifa finalmente autorizou o país a jogar amistosamente em competições de categorias de base. Por ainda não ser reconhecido como membro da Fifa, Kosovo não pode disputar partidas oficias. Na Valais Youth Cup, a equipe empatou com Gana na semifinal (depois perdeu nos pênaltis), mas levou 8 a 0 do Egito na decisão do terceiro lugar.