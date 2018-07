Seleção sub-20 é chamada para treinos sem Vinícius Júnior e Paulinho

O técnico Carlos Amadeu anunciou nesta segunda-feira a lista de 23 jogadores que vão integrar a seleção brasileira sub-20 em um período de treinos visando o Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2019. Algumas ausências chamaram a atenção na convocação, principalmente as dos atacantes Vinícius Júnior, do Flamengo, e Paulinho, do Vasco.

+ Marco Aurélio Cunha discorda de Vadão e vê futebol feminino 'subir de patamar'

Talvez os dois principais jovens do futebol brasileiro na atualidade, Vinícius Júnior e Paulinho foram "esquecidos" por Amadeu. O treinador pode ter deixado os jogadores de fora porque eles vêm atuando com regularidade por suas equipes. Outro jovem atacante a ficar fora foi Lincoln, também do Flamengo.

Sem estes nomes, quem dominou a lista foi o São Paulo. Foram seis jogadores do clube convocados pelo técnico: o zagueiro Walce, os meio-campistas Igor e Luan, além dos atacantes Brenner, Hélio Junio e Jonas.

Os 23 atletas chamados farão um período de treinamentos entre 7 e 14 de maio no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Após o término das atividades, justamente no dia 14, realizarão um jogo-treino contra o elenco profissional do clube paulista.

Esta será a segunda fase de preparação da seleção, que em março realizou uma série de treinamentos e dois amistosos contra o México, em Manaus. O Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019 acontecerá no Chile. O torneio é classificatório para o Mundial da categoria, também em 2019, na Polônia, e a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

Confira a convocação da seleção brasileira sub-20:

Goleiros: Gabriel Brazão (Cruzeiro), Hugo Nogueira (Flamengo) e Vinícius (Criciúma).

Laterais: Emerson (Ponte Preta), Vitinho (Cruzeiro), Carlos (Corinthians) e Luan Cândido (Palmeiras).

Zagueiros: Lucas Halter (Atlético-PR), Matheus Thuler (Flamengo), Vitor Eduardo (Palmeiras) e Walce (São Paulo).

Meio-campistas: Alan (Palmeiras), Igor (São Paulo), Jhonny (Paraná), Luan (São Paulo), Luan Pereira (Avaí) e Victor Bobsin (Grêmio).

Atacantes: Brenner (São Paulo), Fernando (Palmeiras), Hélio Junio (São Paulo), Jonas (São Paulo), Junior (Bahia) e Yuri Alberto (Santos).