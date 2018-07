Seleção Sub-20 encerra 1ª etapa de preparação para Sul-Americano

A seleção brasileira Sub-20 encerrou nesta terça-feira a primeira etapa de preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado a partir de janeiro no Uruguai, com um trabalho físico para que os jogadores adquirissem potência aeróbica, na Granja Comary, em Teresópolis.

Após a atividade, o preparador físico Elliot Paes fez um balanço positivo da primeira semana de atividades da seleção. "Os jogadores conseguiram cumprir o planejamento traçado. Desde as avaliações fisiológicas e médicas, passando pelos treinamentos técnicos e físicos, a cada etapa o grupo se motivou progressivamente. Avalio a semana como muito positiva", disse.

Os jogadores foram liberados pelo técnico Alexandre Gallo para as festividades do Réveillon com reapresentação prevista para a próxima sexta-feira. De qualquer forma, os jogadores receberem orientações para não cometerem excesso nas festas. Além disso, o grupo recebeu um plano de trabalho individual.

Nos últimos dias, a equipe convocada por Gallo em 27 de novembro sofreu algumas mudanças. O meio-campista Matheus Biteco foi desconvocado após pedido do Grêmio, com Thiago Maia, do Santos, sendo chamado para o seu lugar. Além disso, o atacante Carlos, do Atlético Mineiro, foi cortado por causa de uma lesão e não teve um substituto convocado por Gallo.

A relação atual conta com 26 nomes, que precisará ser reduzida para 23. E esses jogadores vão dar prosseguimento aos treinamentos na Granja Comary até 11 de janeiro. No dia seguinte, a equipe viaja para o Uruguai, onde disputará o Sul-Americano Sub-20. O Brasil estreia no torneio no dia 15 contra o Chile, em Maldonado.