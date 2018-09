Seleção sub-20 encerra série de amistosos com vitória sobre o México

A seleção brasileira sub-20 encerrou uma série de três amistosos no México com vitória. Nesta terça-feira, no Centro de Alto Rendimento da Federação Mexicana de Futebol, localizado na Cidade do México, o Brasil derrotou a equipe anfitriã por 2 a 0, com gols de Luan Cândido e Junior Brumado.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo lateral do Palmeiras. Aos dez minutos do primeiro tempo, em jogada ensaiada entre Augusto e Fernando, Luan Cândido completou para as redes. Depois, aos nove minutos da etapa final, Vitinho cruzou para Júnior Brumado, atacante do Bahia, que ajeitou a finalizou às redes, definindo o triunfo por 2 a 0.

Nesta terça-feira, o técnico Carlos Amadeu escalou a seleção brasileira sub-20 com a seguinte formação: Vinicius; Vitinho, Walce (Vitão), Bruno Fuchs (Guth), Luan Cândido (Carlos), Luan (Gabriel Menino), Mauro Júnior (Alan), Luan Pereira (Paulinho), Augusto (Victor Bobsin), Fernando (Marquinhos Cipriano) e Júnior Brumado (Matheus Cunha).

Este foi o segundo amistoso do Brasil contra o México em menos de uma semana, sendo que na última quarta-feira a equipe nacional havia vencido por 1 a 0, com gol de Marquinhos Cipriano, que recentemente trocou o São Paulo pelo Shakhtar Donetsk. Já no último domingo, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Japão, com o gol da equipe sendo marcado por Matheus Cunha, atacante do RB Leipzig, de pênalti.

A série de amistosos do Brasil em setembro foi mais uma etapa da preparação da equipe para o Sul-Americano Sub-20 de 2019, que será realizado no Chile, entre janeiro e fevereiro, sendo classificatório para o Mundial Sub-20 e os Jogos Pan-Americanos, ambos marcados para o próximo ano.