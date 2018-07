Seleção sub-20 encerra treinos em Quito e viaja para estreia no Sul-Americano

A seleção brasileira sub-20 encerrou um período de 10 dias de treinos em Quito, capital do Equador, e na manhã desta segunda-feira se desloca até Riobamba, onde fará três dos quatro jogos na primeira fase do Campeonato Sul-Americano da categoria. A estreia está marcada para quarta-feira, às 22h15 (de Brasília), contra o time da casa.

A última atividade da equipe em Quito, na tarde de domingo, foi marcada por chuva. Sob o comando de Rogério Micale, o elenco treinou em campo reduzido, sendo permitidos apenas dois toques. Depois do exercício, Caio Henrique, Richarlison, Douglas e Maycon ainda trabalharam as cobranças de falta.

O Brasil chega ao Sul-Americano sem nenhum atleta já com grande status, mas com diversos jogadores que jogam regularmente nos grandes times do País, como o zagueiro Lyanco e o atacante David Neres, do São Paulo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, e os também atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense.

No último jogo treino antes da estreia, contra o sub-20 do Independiente Del Valle, o Brasil jogou com: Cleiton; Dodô, Lyanco, Léo Santos e Arana; Allan, Douglas e Giovanny; David Neres, Vizeu e Richarlison.