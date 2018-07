Seleção Sub-20 inicia treinos com bola do Sul-Americano Por determinação do técnico Ney Franco, para conseguir uma boa adaptação, a seleção brasileira Sub-20 começou a treinar neste sábado com a bola que será utilizada no Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para acontecer entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru. O grupo está reunido desde a última segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas só iniciou agora o trabalho com a bola oficial da Conmebol.