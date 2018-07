Seleção sub-20 intensifica treinos e trabalha com bola

Ainda sem os seus jogadores mais renomados, como Neymar e Phillipe Coutinho, a seleção brasileira sub-20 intensificou o trabalho de preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado no Peru, e valerá classificação para a Olimpíada de Londres. Nesta quinta-feira, foi realizado do primeiro treinamento com bola, sob o comando do técnico Ney Franco, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Os três dias anteriores haviam sido dedicados apenas aos exames de avaliação. A equipe começou a quinta-feira com uma atividade física com o preparador Alexandre Lopes, utilizando bola e simulando situações de jogo em exercícios de agilidade e velocidade. Em seguida, Ney Franco entrou em ação.

O técnico comandou uma atividade técnica. Como conta com apenas 20 dos 26 jogadores convocados, cada equipe foi formada por apenas dez jogadores. De cinza, treinaram: Aleksander (Avaí); Danilo (Santos), Romário (Internacional), Bruno Uvini (São Paulo) e Alex Sandro (Santos); Casimiro (São Paulo), Zé Eduardo (Parma-ITA) e Lucas (São Paulo); Diego Maurício (Flamengo) e Lucas Gaúcho (São Paulo).

Já a equipe de colete foi formada por: Gabriel (Cruzeiro); Galhardo (Flamengo), Alan (Vitória), Saimon (Grêmio) e Gabriel Silva (Palmeiras); Alan Patrick (Santos), Fernando (Grêmio) e Dudu (Coritiba); William (Grêmio Prudente) e Henrique (Vitória).