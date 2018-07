Seleção sub-20 vence Equador na estreia em torneio no Chile

A seleção brasileira sub-20 estreou com vitória em um torneio amistoso, o Quadranguar de Seleções, no Chile. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Rogério Micale derrotou o Equador por 3 a 0, em duelo disputado na cidade de Talca.

Após um primeiro tempo sem gols, o Brasil assegurou o placar favorável na etapa final. Quem marcou o primeiro gol da partida foi o zagueiro Murilo Cerqueira, do Cruzeiro, de cabeça, após cobrança de falta da meia esquerda. E o segundo gol brasileiro também foi do defensor, aproveitando confusão na grande área.

O terceiro gol da seleção brasileira foi contra e saiu quando o defensor do Equador tentou cortar um cruzamento que ia na direção do atacante Léo Jabá, promessa do Corinthians.

No duelo desta quarta-feira, Micale, que comandou o Brasil na conquista do ouro olímpico no Rio-2016, escalou a seleção com a seguinte formação: Cleiton; Vitinho, Murilo Cerqueira, Lucas Cunha e Marlon; Caio Henrique, Douglas e Lucas Paquetá; Léo Jabá, Matheus Sávio e Artur.

O Brasil volta a jogar pelo Quadrangular de Seleções na próxima sexta-feira, diante do Uruguai. Depois, no domingo, vai encarar o Chile, encerrando a sua participação na competição amistosa.

O torneio em Talca serve como preparação do Brasil para as competições de 2017, a começar para o Sul-Americano Sub-20, no Equador, que se iniciará em janeiro e dará quatro vagas no Mundial da Coreia do Sul, marcado para começar em maio. Além disso, essa geração poderá ter vários nomes na Olimpíada de 2020, caso a seleção se classifique para o torneio em Tóquio.