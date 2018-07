Seleção sub-20 vence o Catar por 3 a 0 no primeiro amistoso na Áustria A seleção brasileira sub-20 começou bem a preparação na Áustria para o Mundial da categoria, que acontecerá na Nova Zelândia a partir do dia 30 de maio. No primeiro amistoso do período de treinos no país europeu, o time de Alexandre Gallo passou com facilidade pelo Catar por 3 a 0, em Salzburg. Ewandro, Gabriel Jesus e Judivan marcaram os gols da partida.