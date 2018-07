Seleção sub-20 vence o Friburguense em jogo-treino na Granja

A seleção brasileira sub-20 fez, nesta terça-feira, o seu primeiro jogo-treino visando à estreia no Campeonato sul-americano da modalidade, dia 15, no Uruguai. Na Granja Comary, em Teresópolis, base da CBF, o time comandado pelo técnico Alexandre Gallo venceu o Friburguense, da primeira divisão do Campeonato Carioca, por 3 a 1.

Gallo manteve a base que vinha treinando no primeiro estágio de treinamento da seleção, entre o Natal e o Revéillon, com a entrada do corintiano Malcom no ataque ao lado do santista Gabriel e de Marcos Guilherme, do Atlético-PR.

Assim, o time jogou com Marcos; João Pedro, Marlon, Eduardo e Caju; Wallace, Eduardo Henrique e Nathan; Marcos Guilherme, Gabriel e Malcom. Gabriel abriu o placar e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 no placar, depois de Nathan perder um pênalti.

Na segunda etapa, os reservas entraram e a seleção levou o empate. Léo Pereira e Thalles, porém, garantiram o resultado positivo para o Brasil, que volta a jogar dia 11, contra o Macaé. O técnico Alexandre Gallo trabalha com 24 jogadores e ainda precisa fazer um corte antes da viagem para o Uruguai. Na segunda, ele perdeu Otávio, o time B do Porto, por lesão.