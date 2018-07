Seleção Sub-20 vence Valencia e avança à semifinal em Cotif

A seleção brasileira Sub-20 conquistou neste domingo a classificação às semifinais do Torneio de Cotif, na Espanha. Contra o anfitrião Valencia, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo venceu por 3 a 1, de virada. Foi a segunda vitória dos brasileiros no torneio amistoso.

Jogando em casa, o Valencia abriu o placar com gol de Antonio Martinez. A seleção brasileira empatou ainda no primeiro tempo, com Nathan, que já havia se destacado na goleada sobre a China, no sábado.

No entanto, o time brasileiro teve atuação apática no segundo tempo e tinha dificuldade para buscar a virada - o empate eliminaria a equipe de Gallo. Mas Kenedy e Matheus Biteco salvaram o time ao marcarem na etapa final.

Agora a seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira para jogar a semifinal contra a Argentina. Será o terceiro jogo em três dias no torneio que conta com partidas de dois tempos de 35 minutos. A outra semifinal terá Barcelona e Equador. A decisão será disputada na terça-feira.