Seleção sueca renova com técnico até Eurocopa de 2016 Mesmo sem ter conseguido classificação para a Copa do Mundo no Brasil, o técnico Erik Hamren renovou contrato nesta quinta-feira e vai permanecer no comando da seleção da Suécia. O novo vínculo tem dois anos de duração, até a Eurocopa de 2016, que acontecerá na França.