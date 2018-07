Seleção tem novo problema com organização e fica sem vestiário em treino

A seleção brasileira voltou a ter problemas com a organização da Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Desta vez, no treino que realiza na Universidade de Harvard na tarde desta sexta-feira, em Boston. Os jogadores não tiveram acesso a um vestiário para poderem se trocar e não poderão tomar banho depois do trabalho.

O treino acontece em um campo anexo da universidade, do outro lado de uma avenida que dá acesso ao campus e onde existe um estádio usado para futebol americano. Mas a seleção, que havia vistoriado o local há alguns meses, não recebeu autorização para usar os vestiários. O Estado apurou que a negativa ocorreu na manhã desta sexta-feira.

Assim, os jogadores vieram para o treino de ônibus e se trocaram em um caminhão colocado no local. Usaram o baú do veículo para isso.

Apesar do desconforto, o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, colocou panos quentes. "Não tem problema nenhum. Os jogadores foram avisados e todos aceitaram numa boa", disse. Os atletas vão tomar banho apenas no hotel após o treinamento. Nesta Copa América Centenário, o Brasil já teve problemas com campos de treinamento em Los Angeles e Orlando.