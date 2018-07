Seleção treina com 4 mudanças antes de amistoso

O técnico Mano Menezes promoveu nesta segunda-feira quatro mudanças na seleção brasileira no único treino de preparação para o amistoso com a Bósnia-Herzegovina, nesta terça, em St. Gallen, na Suíça. Julio Cesar, Sandro, Hernanes e Leandro Damião ganharam mais uma chance na equipe titular, enquanto Paulo Henrique Ganso, Lucas e Hulk ficarão no banco de reservas.

Os dois últimos foram titulares no jogo contra o México, em outubro do ano passado, quando Mano Menezes mandou a campo seus principais jogadores - o último amistoso de 2011, contra o Egito, só contou com atletas que atuam fora do Brasil.

O goleiro da Inter de Milão ocupará a vaga de Jefferson, que não chegou a ser convocado desta vez. Sandro jogará no lugar de Lucas Leiva, machucado. Hernanes será o substituto de Lucas, após entrar no segundo tempo do duelo contra os mexicanos. E Leandro Damião vai ocupar o espaço de Hulk.

Em seu primeiro amistoso do ano, a seleção brasileira entrará em campo com Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Sandro, Fernandinho, Hernanes e Ronaldinho; Neymar e Leandro Damião.