Seleção treina com bola pela 1.ª vez e torcida assiste

A seleção brasileira realizou na manhã desta terça-feira, em Curitiba, o seu primeiro treino com bola desde quando chegou ao CT do Caju, local onde os jogadores dirigidos pelo técnico Dunga iniciaram o período de preparação para a Copa do Mundo da África do Sul.

A atividade, na verdade, foi um exercício com bola. Os jogadores foram divididos em três grupos. Em seguida, eles foram separados em dois times, cujas formações misturaram reservas e titulares, em um treino de dois toques.

Assim como aconteceu no dia anterior, o treino desta terça-feira foi aberto ao público e os torcedores compareceram em maior número do que na segunda. Ao mesmo tempo, porém, uma restrição foi imposta a eles. A assessoria da CBF proibiu os torcedores de fotografarem a atividade.

Um grupo de alunos de uma escola local, formado por crianças surdas, compareceu ao CT do Caju para acompanhar a atividade, coisa que nem todos conseguiram com sucesso, já que o espaço reduzido fez com que a torcida se espremesse no local reservado a ela.

A atividade desta terça-feira durou uma hora e 15 minutos. Do meio para o fim do treino, Doni e Gomes realizaram trabalhos específicos de goleiro, em separado do restante dos atletas.

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians e escolhido como chefe da delegação da seleção brasileira que vai para a África do Sul, acompanhou o treino desta terça-feira na beirada do campo do CT do Caju.