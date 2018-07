Seleção treina no CT do Palmeiras e vai manter time base contra o Chile

O técnico Tite não fará grandes mudanças na seleção brasileira para a partida desta terça-feira contra o Chile, pelas Eliminatórias. A mudança em relação à partida com a Bolívia será a entrada de Ederson, no gol, que o treinador já havia anunciado. Marquinhos, que entrou durante o jogo em La Paz, no lugar do contundido Thiago Silva, será mantido na zaga.

A seleção faz na tarde deste domingo, no CT do Palmeiras, o segundo treino em São Paulo para a partida contra os chilenos, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. No treinamento, fechado na maior parte do tempo, pôde-se observar que Tite escalou o Tite titular no início da atividade com Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus e Neymar.

A tendência é que seja este o time que começará a partida das 20h30 desta terça-feira no Allianz Parque. Na segunda-feira à tarde, véspera do jogo, Tite vai comandar um treino na arena palmeirense.

