Seleção treina sem Julio Cesar e Felipão não indica time

A seleção brasileira treinou na tarde desta sexta-feira no campo 1 da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), quase completa, pois Julio Cesar não participou da atividade. O goleiro da equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari ficou na academia, mas a informação da assessoria de comunicação da CBF é de que a situação do titular não preocupa.

Na última quinta-feira, Julio Cesar foi um dos poucos titulares - o outro foi o volante Ramires - no empate por 0 a 0 com o México, em Fortaleza, a treinar no campo da Granja Comary. Enquanto isso, os outros jogadores que começaram a partida apenas realizaram trabalhos regenerativos. Desta vez, então, aconteceu o contrário, com o goleiro permanecendo na academia.

Enquanto isso, os outros 22 jogadores da seleção realizaram um trabalho técnico no campo 1. Em uma das metades do campo, o auxiliar técnico Murtosa comandou um treinamento específico para os zagueiros, que precisavam cortar cruzamentos.

Os titulares, por sua vez, trabalhavam fundamentos e jogadas ensaiadas pelas laterais, que terminavam com finalizações de dentro da grande área. E os chutes a gol foram uma das grandes preocupações da atividade. A falta de conclusões, aliás, foi uma das reclamações de Felipão após o empate com o México. Depois, os jogadores realizaram um trabalho recreativo, um dois toques em campo reduzido, encerrando mais uma atividade da seleção na preparação para a sequência da Copa.

Com isso, Felipão adiou mais uma vez a definição da escalação do Brasil para o duelo com Camarões, na próxima segunda-feira, em Brasília, pela rodada final do Grupo A da Copa. E a equipe só treinará, antes da viagem para a capital federal, na tarde deste sábado. Horas depois, a equipe deixará Teresópolis e seguirá para a capital federal.

Aparentemente livre das dores musculares na coxa esquerda, o atacante Hulk treinou normalmente pelo segundo dia seguido. Assim, a tendência é que ele retorne ao time diante de Camarões, no lugar do volante Ramires, após ficar fora do duelo com o México.

Felipão não descarta realizar outras mudanças na equipe titular do Brasil, mas uma definição mesmo só deverá ser dada neste sábado, dois dias antes de o time encarar os camaroneses. A seleção precisa de um empate em Brasília para avançar às oitavas de final da Copa.