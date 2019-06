Seleção viaja para a França sem garantir presença de Marta na estreia no Mundial

A penúltima etapa de preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo Feminina se encerrou sem a garantia de que Marta poderá participar da estreia da equipe no torneio. Nesta quarta-feira, o elenco comandado por Vadão se despediu de Portimão, onde vinha treinando há duas semanas, e viajou para Grenoble, onde vai encarar a Jamaica no próximo domingo.

Nos 15 dias em que treinou na cidade portuguesa, a seleção teve um grande susto, com a lesão na coxa esquerda sofrida por Marta em 24 de maio. Na última terça-feira, após vários dias de tratamento, a craque correu em volta do gramado ao lado de um dos preparadores físicos da seleção, em um trabalho em separado do restante do grupo, que realizou um coletivo em campo reduzido. Ainda assim, é cedo para assegurar a sua presença no compromisso do fim de semana, como explicou Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas da CBF.

"Ainda é precipitado falar do retorno da Marta para o primeiro jogo diante da Jamaica, mas ela já está correndo no campo. O Dr. Nemi já avaliou, o exame de imagem foi muito positivo com a cicatrização da área lesada", explicou o dirigente em entrevista ao site oficial da CBF.

Além de Marta, a seleção tem outras duas jogadoras em fase de transição após se lesionarem: Erika, que teve entorse no tornozelo esquerdo, e Luana, com edema inflamatório na região do quadríceps da coxa esquerda.

#PartiuFrança! Vamos de Portugal para o país da Copa do Mundo com a #SeleçãoFeminina. Faltam 4 dias para a estreia! #GuerreirasdoBrasil Para saber tudo sobre a equipe no Mundial, siga @selecaofemininadefutebol no Instagram. ⚽ pic.twitter.com/OrZVZEobVd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 de junho de 2019

"A Erika teve uma entorse grave, alguns dias antes de viajar (para Portugal), e já está começando a trabalhar com bola. A Luana teve um início de um processo inflamatório já recuperado", afirmou Marco Aurélio.

Em Grenoble, a seleção terá três dias de treinos antes de encarar a Jamaica, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Os outros jogos pelo Grupo C do Mundial vão ser contra a Austrália, no dia 13, às 13 horas, em Montpellier, e diante da Itália, no dia 18, às 16h, em Valenciennes.