Seleção vibra com título da Inter de Milão

PORTUNHOL. Daniel Alves, escolhido pela comissão técnica para conceder a única entrevista coletiva do dia, ao lado de Michel Bastos, não conseguiu esconder o sotaque espanhol adquirido nos oito anos jogando no país europeu, primeiro pelo Sevilla e desde 2008 no Barcelona.

CALADÃO. O jogador do time catalão também contou uma curiosidade sobre o argentino Lionel Messi, seu companheiro de clube. Quando perguntado se havia conversado com Messi sobre o Mundial, ele respondeu: "Conversei com quase todos os jogadores sobre a Copa, menos com o Messi. O Messi não fala sobre quase nada."

ESCLARECIMENTO. Diante das críticas feitas à chegada da seleção a Curitiba sem qualquer contato com a torcida, o chefe de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, explicou que os jogadores seguiram direto da pista do aeroporto para o centro de treinamento do Atlético Paranaense por solicitação da Infraero. Segundo ele, a empresa alegou não ter como montar um esquema de segurança para os atletas nos saguão principal do aeroporto.