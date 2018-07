Seleção voltará para África do Sul logo após amistosos

Para ter mais tempo para treinar e evitar problemas principalmente de logística, a seleção brasileira voltará para a África do Sul em voo fretado logo após os dois jogos amistosos que disputará, contra Zimbábue (2 de junho) e Tanzânia (7 de junho), nos respectivos países dos adversários. O time sai de sua base em Johannesburgo um dia antes de embarcar e dorme na cidade do confronto.

Toda a correria que será promovida para as partidas servirá para o técnico Dunga ter também mais tempo para treinar o time, reforçando a filosofia do comandante brasileiro de que o período antes da estreia no Mundial é para ajustes técnicos e táticos. O primeiro confronto da seleção brasileira na Copa do Mundo será em 15 de junho, contra a Coreia do Norte.