Brasil x Alemanha? Veja as seleções classificadas para a Copa do Catar e entenda o sorteio

Mais oito seleções garantiram vaga na Copa do Mundo na rodada desta terça-feira das Eliminatórias. Com isso, 27 das 32 equipes que vão disputar o Mundial do Catar já estão definidas. Diferentemente das outras edições, o torneio acontece no fim do ano, entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O sorteio dos grupos acontece nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), e pode trazer surpresas já na primeira fase, com a possibilidade de um Brasil x Alemanha.

Portugal, de Cristiano Ronaldo, e a Polônia, de Robert Lewandowski, foram duas das seleções a carimbarem o passaporte nesta terça. O time craque português derrotou a zebra Macedônia do Norte, que havia eliminado a Itália, por 2 a 0 e confirmou a vaga. Os poloneses mediram forças com a seleção sueca, e venceram pelo mesmo placar.

Com os resultados, Portugal e Polônia se juntam a Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Croácia e Sérvia entre os classificados nas Eliminatórias Europeias. Escócia e Ucrânia decidem em junho quem enfrentará País de Gales na briga pela última vaga do Velho Continente.

Na disputa sul-americana, Brasil, Argentina, Uruguai e Equador entraram em campo já classificados nesta terça. O destaque ficou por conta do Peru, que venceu o Paraguai por 2 a 0, superou a concorrência da Colômbia e vai disputar a repescagem contra um adversário da Ásia.

As cinco seleções que vão disputar o Mundial na África já estão todas sacramentadas. A briga mais acirrada foi protagonizada por Senegal e Egito, dos craques Mané e Salah — ambos do Liverpool. A seleção senegalesa levou a melhor nos pênaltis, se juntando a Tunísia, Marrocos, Gana e Camarões.

A Ásia conta com uma vaga dedicada ao Catar, por ser o país-sede do torneio. As outras estão com Irã, Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul. A Austrália, que compete na federação asiática, ainda briga com os Emirados Árabes para ver quem disputa a repescagem contra o Peru.

A disputa na América Central e Caribe conhecerá seus classificados nesta quarta-feira, 30. Apenas o Canadá, com uma campanha surpreendente, já está no Mundial. Estados Unidos, México e Costa Rica brigam por mais duas vagas diretas. Quem ficar fora, ainda disputa a repescagem contra Ilhas Salomão ou Nova Zelândia, que decidem o representante da Oceania também nesta quarta-feira.

Sorteio e potes

As regras para a definição dos potes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo foram anunciadas pela Fifa no dia 22 de março. As sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking da Fifa, além do Catar, estarão no pote 1. No segundo pote vão estar os próximos oito classificados com a melhor posição no ranking. O pote 3 segue a mesma regra.

No pote 4, além das cinco seleções de melhor ranqueamento, foram colocado três países que se classificaram através da repescagem — um duelo europeu e outro intercontinental. Senegal e Tunísia, já classificados, dependem dos resultados desta quarta-feira para descobrir em quais potes vão estar.

A disposição dos grupos pode acarretar em confrontos de campeões mundiais já na primeira fase. A Alemanha, no pote 2, pode ficar no caminho do Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

Confira como estão os potes da Copa do Catar

Pote 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Uruguai e Croácia.

Pote 3: Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Marrocos.

Pote 4: Equador, Arábia Saudita, Gana e Camarões