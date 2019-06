Seleções da Copa América devem utilizar 19 centros de treinamento durante o torneio

A Copa América começa na próxima semana e vai mobilizar a utilização de quase 20 centros de treinamento nas cinco sedes da competição. O Comitê Organizador Local (COL) separou pelo menos três locais para as equipes trabalharem em cada uma das cidades do torneio e aguarda para a próxima semana a chegada de grande parte das 12 participantes do torneio.

Ao contrário da Copa do Mundo, em que as seleções escolhem uma cidade como base e o local acaba por virar uma "casa" durante o torneio, a Copa América não tem sede fixa. Assim, as equipes se dirigem ao destino do próximo jogo com três dias de antecedência e logo depois do compromisso, se deslocam para a localidade de partida seguinte.

Para acomodar as seleções e dar as condições de trabalho adequadas, o COL separou 19 campos oficiais de treino distribuídos entre as cidades sede. Os locais foram definidos de acordo com a estrutura, assim como se o tipo de gramado é o mesmo presente nos campos dos seis estádios a serem utilizados na Copa América: Morumbi, Arena Corinthians, Mineirão, Maracanã, Arena Grêmio e Fonte Nova.

Para cada uma das 26 partidas da competição, as seleções poderão definir em qual local vão treinar nos dias prévios. Há ainda opções extras em cada uma das cidades, para o caso de algum contratempo com os campos oficiais. No caso de São Paulo, os locais selecionados são a Academia de Futebol, do Palmeiras, o CT da Barra Funda, do São Paulo, e o estádio do Morumbi.

Como até a véspera da Copa América o calendário prevê a realização de partidas do Campeonato Brasileiro, alguns times terão de mudar o horário dos treinos para ceder o espaço para a utilização das seleções. É o caso, por exemplo, do Palmeiras. O atual campeão brasileiro receberá a seleção brasileira e em vez de realizar atividades na parte da tarde, como de costume, vai trabalhar pela manhã, para liberar a Academia de Futebol depois do almoço.

O Vasco, que terá São Januário como um dos locais a receber seleções, aguarda a chegada de algumas equipes nas próximas semanas. O Peru deve treinar por lá no dia 15, a Bolívia no dia 17 e o Chile, nos dias 23 e 25. A programação ainda está sujeita à alterações. O Grêmio, por sua vez, realizou algumas mudanças na área de imprensa do CT.

Até agora, estão no Brasil para a disputa da Copa América, além da equipe da casa, o Catar e a Bolívia. A adversária da seleção brasileira no jogo de abertura está por enquanto no CT do São Paulo, em Cotia. Na próxima semana, quando terá início o período prévio a cada uma das partidas, o elenco vai se dirigir à capital.

HOTÉIS

Assim como campos oficiais de treinamento, o COL organizou um catálogo de hotéis para as seleções para cada uma das cidades sede. No caso de São Paulo, as equipes que vierem participar das partidas no Morumbi e na Arena Corinthians vão se distribuir entre quatro acomodações: Pullman Ibirapuera, Pullman Vila Olímpia, Hilton Morumbi e Intercontinental./ COLABOROU GUILHERME AMARO