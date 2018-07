Seleções da Espanha e da Inglaterra entram em campo nesta quarta

QUITO - Uma desfalcada seleção espanhola fará nesta quarta, contra o Equador, em Quito, seu primeiro jogo desde a derrota na final da Copa das Confederações. O técnico Vicente del Bosque aproveitará para dar oportunidade a jovens como os meias Thiago, Koke e Isco e o atacante Tello.

Para não decepcionar demais o público equatoriano, no entanto, a Espanha terá alguns de seus astros em campo: Casillas, Sergio Ramos, Fàbregas e Iniesta vão enfrentar os donos da casa, que jogarão abalados pela recente morte do atacante Christian Benítez. “Os jogadores que nós não trouxemos a Quito não vieram por causas absolutamente justas”, disse Del Bosque. “Nós temos um time muito estável.”

O diplomático treinador espanhol elogiou bastante a equipe equatoriana, que está na terceira colocação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2014. “É uma equipe bem plantada, bem ordenada, com bastante força nas laterais.”

Rivalidade. Em Londres, uma das maiores rivalidades do futebol europeu terá mais um capítulo quando Inglaterra e Escócia entrarem em campo, hoje, no estádio de Wembley. As equipes já estiveram frente a frente 111 vezes, com 45 vitórias da Inglaterra, 41 da Escócia e 25 empates. O primeiro confronto ocorreu em 1872, em Glasgow.

O último jogo entre ingleses e escoceses aconteceu em 1999, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2000, e o resultado foi vitória da Escócia por 1 a 0.

Com vários desfalques, Portugal receberá a Holanda na cidade de Faro. O astro Cristiano Ronaldo estará em campo para liderar os portugueses. Do lado holandês, os badalados atacantes Robben e Van Persie serão as grandes atrações.