Seleções da Itália e da Argentina visitam o papa Francisco

ROMA - As seleções de Itália e Argentina se enfrentarão na quarta-feira, mas nesta terça terão um compromisso conjunto: ambas serão recebidas no Vaticano pelo papa Francisco, que é argentino e adora futebol (é torcedor fanático do San Lorenzo, líder do Argentino).

A ideia do amistoso foi do técnico italiano Cesare Prandelli, que é muito religioso, e encampada pela Federação Italiana de Futebol. Ontem, em entrevista coletiva, o treinador mostrou-se ansioso pelo encontro de hoje. "Gostaria de convidar o papa para ir ao estádio ver o jogo, mas quando estiver diante dele ficarei tão emocionado que tenho dúvida se minha voz sairá."

As duas seleções estão hospedadas no mesmo hotel, o que reforça o clima de confraternização pretendido para o amistoso. "A partida será uma maneira de expressarmos nossas boas-vindas ao papa", afirmou Prandelli.

O diário argentino Olé, que não perde uma chance para fazer graça, deu o seguinte título para a matéria que tratava da chegada de Messi à capital italiana: "Deus vai ver o papa".

O craque foi poupado do treino de ontem porque ainda não estava 100% recuperado das dores musculares que o impediram de defender o Barcelona no amistoso que a equipe disputou sábado na Malásia, e não sabe se poderá jogar. A imprensa argentina trata sua presença em campo amanhã como "dúvida", mas os jornais de Barcelona dão como certo que ele não jogará para não correr o risco de desfalcar a equipe no jogo de domingo contra o Levante pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

A Itália passou a ter uma dúvida depois do treino de ontem. O atacante Balotelli deixou o campo mais cedo com dor no joelho direito (o mesmo que operou em 2010) e hoje será avaliado pelo departamento médico.

O zagueiro Barzagli, também com problema em um joelho, está fora do jogo.