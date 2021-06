Seleções de futebol dos EUA usam números com as cores do arco-íris para celebrar a diversidade

Em uma iniciativa para celebrar o mês do Orgulho LGBTQ +, a US Soccer, a confederação de futebol dos Estados Unidos, está promovendo a diversidade e a inclusão em uma parceria com o projeto You Can Play. E para divulgar a ação, as seleções masculina e feminina vão utilizar nas camisas os números com as cores do arco-íris.

O time masculino dos EUA já usou a numeração no amistoso contra a Costa Rica, na quarta-feira. Já a seleção feminina enfrentou Portugal com essa camisa inspirada no orgulho LGBTQ+ e vai agora exibir novamente no duelo com a Jamaica, no domingo, 13, em Houston.

Além da numeração nos uniformes, os capitães das seleções masculina e feminina também usaram suas braçadeiras com as cores do arco-íris e as bandeirinhas de escanteio também tiveram as mesmas cores. Uma loja no site da entidade também vende outros produtos com a temática.

Pela ação da US Soccer, as camisas serão leiloadas e os lucros serão revertidos para o projeto You Can Play, uma organização que luta por igualdade, respeito e segurança de atletas, técnicos e torcedores, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. Parte das receitas na loja virtual também vai para a entidade.