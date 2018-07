Seleções do Grupo B empatam pela Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações viveu neste domingo seu segundo dia. E até agora, o 1 a 1 tem dominado a competição, realizada na Guiné Equatorial. Somente o Gabão conseguiu vencer e os outros três jogos disputados terminaram neste placar. Esta tarde, Zâmbia e República Democrática do Congo (ex-Zaire) ficaram no empate na primeira partida do dia. Depois, foi a vez de Tunísia e Cabo Verde repetirem a igualdade.

Com isso, o Grupo B do torneio começa totalmente igual, com todas as seleções largando com um ponto ganho. Na quinta-feira, elas voltam a campo pela segunda rodada. A Zâmbia duela com a Tunísia e, depois, Cabo Verde enfrenta a República Democrática do Congo. As duas partidas acontecerão Ebebiyín.

No primeiro jogo deste domingo, Singuluma demorou somente dois minutos para colocar Zâmbia em vantagem. Ele aproveitou sobra na meia-lua, dominou e bateu com estilo, no canto esquerdo do goleiro. O empate só saiu no segundo tempo, aos 21 minutos. Após boa jogada pela direita, Bolasie bateu de primeira para assegurar um ponto.

A igualdade entre Tunísia e Cabo Verde começou a ser desenhada no segundo tempo. Aos 25 minutos, os tunisianos saíram na frente. Ali Moncer aproveitou cruzamento rasteiro da esquerda e encheu o pé. O empate saiu oito minutos depois, quando Heldon bateu pênalti com categoria, no ângulo direito do goleiro.