Seleções do Grupo G ressaltam equilíbrio e histórias dos confrontos

COSTA DO SAUIPE - O grupo G da Copa do Mundo de 2014 promete ser equilibrado. Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos disputaram os dois últimos Mundiais e representantes das equipes ressaltaram nesta sexta-feira após o sorteio, na Costa do Sauípe, a dificuldade que a chave guarda para os participantes, além da várias coincidências que cercam cada um dos confrontos.

Em 2010, a Alemanha também enfrentou Gana pela fase de grupos e ganhou por 1 a 0. Na sequência, os africanos tiveram os americanos como adversários nas oitavas de final e avançaram após vencer por 2 a 1, na prorrogação. No mundial anterior, em 2006, Alemanha e Portugal se encontraram na disputa pelo terceiro lugar, com triunfo dos donos da casa por 3 a 1.

Os jogos do grupo vão colocar como adversários Jurgen Klinsmann e Alemanha. O ex-atacante foi campeão pelo seu país em 1990 e agora vai estar do outro lado, no comando dos Estados Unidos. No encontro marcado pela última rodada da primeira fase Klinsmann vai ter como oponente o técnico Joachim Low, que foi o seu auxiliar durante a Copa de 2006.

Klinsman revelou após o sorteio que já esperava encontrar a Alemanha. "É uma das chaves mais difíceis de todo o sorteio. Portugal tem Cristiano Ronaldo, Gana tem rivalidade com os Estados Unidos e ainda tem a Alemanha. Tomara que possamos surpreender”, disse. Já Löw, mostrou estar animado por enfrentar o ex-colega. "Vamos encontrar velhos amigos. Já tenho um sentimento especial por ter os Estados Unidos no nosso grupo. Jurgen e eu temos uma relação muito próxima e antiga. Sempre trocamos ideias, mas agora com certeza algo vai mudar nisso antes do jogo da Copa", contou.

A repetição do confronto entre ganeses e alemães vai colocar como adversários os irmãos Boateng, assim como ocorreu na primeira fase da Copa de 2010. De família ganesa, ambos nasceram na Alemanha e enquanto o mais novo, o zagueiro Jerôme, defende a equipe europeia, o mais velho, o meia Kevin-Prince, joga pelos africanos. "Irmão, é hora de nos vermos novamente. Como a vida é bela! Não posso esperar", disse Kevin-Prince no Twitter após o sorteio.

O técnico ganês, Kwesi Appiah, estima que as partidas do grupo devem ser equilibradas. "Temos um time mais forte do que 2010 e tenho certeza que teremos muitas surpresas dentro deste grupo", disse. O palpite do português Paulo Bento também é no equilíbrio."O grupo tem uma seleção favorita, que é a Alemanha, pelo seu potencial, pela sua história. Gana e Estados Unidos são bem organizados", afirmou.