Seleções empatam e seguem iguais no Grupo D da Copa Africana

Tudo igual no Grupo D da Copa Africana de Nações. Assim como aconteceu na primeira rodada da chave, as partidas deste sábado terminaram empatadas em 1 a 1, deixando a definição das seleções classificadas para as quartas de final completamente aberta para os dois últimos jogos do grupo.

Em Malabo, no primeiro jogo do dia, Mali e Costa do Marfim empataram por 1 a 1. Sako abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, mas Gradel arrancou o empate para a seleção marfinense aos 40 minutos da etapa final.

Depois, Camarões e Guiné também ficaram no 1 a 1, numa partida que teve seus gols marcados no primeiro tempo. Benjamin Moukandjo colocou a seleção camaronesa em vantagem aos 13 minutos e Ibrahima Traoré empatou o confronto aos 42.

Com esses resultados, Camarões, Guiné, Costa do Marfim e Mali estão empatados com dois pontos, sem saldo e com dois gols marcados. A terceira rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações será disputada na próxima quarta-feira com os duelos Camarões x Costa do Marfim, em Malabo, e Guiné x Mali, em Mongomo.

Neste domingo, será disputada a rodada final do Grupo A. Em Bata, a seleção de Guiné Equatorial, representante do país-sede, vai encarar o Gabão. Já Congo e Burkina Faso duelarão em Ebebiyín.