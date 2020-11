Seleções vão a campo pelas Eliminatórias da Copa e em amistosos que antecedem a Liga das Nações

As Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022, no Catar, e os amistosos preparatórios para a Liga das Nações, são os destaques do futebol internacional desta semana. As principais seleções entram em campo e, por isso, o Estadão destaca quais confrontos acontecerão e seus respectivos horários.

Eliminatórias da Copa

A competição, iniciada em outubro, caminha para sua terceira rodada. Brasil e Argentina possuem 6 pontos, mas a seleção brasileira fica à frente pelo saldo de gols superior (+5). Na sequência, brigam pela liderança Colômbia e Paraguai, respectivamente quarto e quinto colocados, com 4. Equador e Uruguai somam 3 pontos, enquanto Chile e Peru apenas 1. Venezuela e Bolívia ainda não pontuaram.

Quinta-feira, 12/11

17h: Bolívia x Equador

21h: Argentina x Paraguai

Sexta-feira, 13/11

17h30: Colômbia x Uruguai

20h: Chile x Peru

21h30: Brasil x Venezuela

Amistosos europeus

A penúltima rodada da Liga das Nações acontece neste fim de semana. Mas, como de costume, antes da bola rolar pela quinta rodada do torneio, todas as seleções fazem amistosos preparatórios. Dentre os principais times, apenas o inglês joga na quinta-feira. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal entram em campo nesta quarta. Os jogos serão às 16h45 (horário de Brasília), com exceção dos franceses, que jogam às 17h10.

Quarta-feira, 11/11

11h45: Grécia x Chipre

14h45: Turquia x Croácia

15h30 Dinamarca x Suécia

16h45: Alemanha x República Tcheca

16h45: Bélgica x Suíça

16h45: Itália x Estônia

16h45: Holanda x Espanha

16h45: Portugal x Andorra

17h10: França x Finlândia

Quinta-feira, 12/11