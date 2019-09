'SelEstado' do primeiro turno tem domínio do Flamengo; veja o time

Repórteres, editores e colunistas do Estado montaram a seleção dos melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram 19 rodadas, 190 jogos. O júri de jornalistas especialisados apontou uma equipe com atletas de seis dos 20 clubes que disputam a competição.

O Flamengo tem quatro jogadores na lista. Logo depois, com dois, vieram Corinthians e Santos. Na sequência, Internacional, Palmeiras e Ceará tiveram um jogador cada lembrados pelos jurados. O melhor técnico foi o argentino Jorge Sampaoli, que comanda o Santos, terceiro colocado do Nacional.

+ Quiz: teste seus conhecimentos sobre o 1º turno do Brasileirão

Os jornalistas levaram em conta a apresentação individual dos jogadores, mas também o que eles conseguiram fazer coletivamente. O Flamengo teve mais atletas lembrados, principalmente porque tem um elenco forte, mas também porque ocupa a liderança da disputa. Palmeiras e Santos já estiveram na ponta, mas perderam fôlego.

Confira como ficou a "SelEstado" do primeiro turno: Cássio; Fagner, Rodrigo Caio, Cuesta e Jorge; Felipe Melo, Carlos Sanchéz, Thiago Galhardo e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

MELHOR GOLEIRO

CÁSSIO

Um dos principais jogadores do Corinthians desde 2012 e o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússa, em 2018, Cássio novamente tem se destacado nesta temporada. É um dos motivos de a equipe alvinegra ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Andou falhando nas últimas rodadas, mas isso não tira seu mérito no turno.

Quem foi o melhor goleiro do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

MELHOR LATERAL- DIREITO

FAGNER

Outro pilar da defesa do Corinthians na competição. Foi o lateral-direito reserva na Copa do Mundo da Rússia e é um dos líderes do elenco alvinegro. Sem ele o time de Carille esfraquece. Com muita segurança na marcação, Fagner também se destaca no apoio ao ataque.

Quem foi o melhor lateral-direito do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

MELHORES ZAGUEIROS

RODRIGO CAIO

Se antes o zagueiro vivia sob desconfiança no São Paulo, agora ele tem passado mais firmeza com a camisa do Flamengo. Tem boa velocidade para fazer a cobertura e desarmar, além de levar perigo nas jogadas aéreas ofensivas. Ainda sofre com algumas falhas defensivas, mas seu desempenho é muito bom.

CUESTA

Contratado pelo Internacional em 2017, o zagueiro argentino mostra evolução a cada temporada. Destacou-se no ano passado e manteve o bom nível de atuações até agora. Como de costume, o sistema defensivo tem sido um dos trunfos da equipe gaúcha no Campeonato Brasileiro.

Quem foi o melhor zagueiro do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

​MELHOR LATERAL-ESQUERDO

JORGE

Emprestado pelo Monaco, da França, o lateral-esquerdo de 23 anos tem se destacado pelo Santos desde que chegou à Vila. Ele, inclusive, foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru. Com o esquema 3-5-2, que tem sido muito utilizado pelo técnico Sampaoli, Jorge vira praticamente um ala e ajuda na armação das jogadas.

Quem foi o melhor lateral-esquerdo do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

MELHORES VOLANTES

FELIPE MELO

Tem papel fundamental no meio de campo do Palmeiras, com bons desarmes. Ele também é eficiente nas saídas de bola. Participou de 13 jogos da equipe no Brasileirão e marcou um gol. O volante recebe críticas por chegadas fortes nos adversários e cartões recebidos, tanto amarelos quanto vermelhos, desnecessariamente.

Quem foi o melhor volante do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

CARLOS SANCHÉZ

O uruguaio era titular absoluto até o primeiro semestre deste ano, mas chegou a perder posição em alguns jogos do Santos. Sempre com muita disposição, o volante ajuda na marcação e também na armação do time da Vila. Marcou seis gols até agora neste Campeonato Brasileiro. É um dos nossos destaques.

A cavadinha de Carlos Sánchez, que empatou a partida para o Santos. #SANxCAP pic.twitter.com/2QNMqMkCRk — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 8, 2019

MELHORES MEIAS

THIAGO GALHARDO

Contratado em abril, após saída conturbada do Vasco, o meia rapidamente se tornou um dos principais jogadores do Ceará. Ele é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols em 16 partidas disputadas. O número fica ainda mais significativo porque o Ceará não é um time goleador: marcou 21 vezes na competição.

Quem foi o melhor meia do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

ARRASCAETA

Contratado no início deste ano do Cruzeiro por US$ 15 milhões (R$ 63,7 milhões), na negociação mais cara envolvendo clubes brasileiros, Arrascaeta não demorou para repetir as boas atuações que o fizeram se destacar pelo time mineiro. O uruguaio é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols. O Fla lidera a competição.

MELHORES ATACANTES

BRUNO HENRIQUE

Ex-Santos, o atacante foi comprado pelo Flamengo em janeiro e vive a melhor fase da carreira. Os gols, assistências e boas jogadas individuais chamaram a atenção de Tite, que convocou o jogador para os amistosos da seleção brasileira. Ele marcou sete vezes no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores do Flamengo.

GABIGOL

Outro que atuou pelo Santos em 2018 e atualmente vive ótimo momento pelo Flamengo. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, seis a mais do que Gilberto, do Bahia. Com diversos jogadores de qualidade no meio de campo, a bola tem chegado mais para o atacante finalizar. E ele não desperdiça.

MELHOR TÉCNICO

JORGE SAMPAOLI

O argentino previlegia o futebol ofensivo, com boas trocas de passes e movimentação constante dos jogadores. Não tem um elenco com tanta qualidade se for comparado ao de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, e foi eliminado nos campeonatos de mata-mata (Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana). No entanto, vem surpreendendo no Campeonato Brasileiro.

Quem foi o melhor técnico do 1º Turno do Brasileirão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 16, 2019

PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO

Almir Leite, Andreza Galdeano, Ciro Campos, Daniele Bellini, Glauco de Pierri, Gonçalo Junior, Guilherme Amaro, Marcius Azevedo, Mauro Cezar Pereira, Raphael Ramos, Renan Fernandes, Robson Morelli, Vinicius Saponara e Wilson Baldini Jr.