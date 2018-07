Sem 13, Atlético-MG tenta se consolidar no G-4 contra o Sport

Com desfalque de 13 jogadores por motivos diversos, o técnico do Atlético Mineiro , Levir Culpi, vai fazer experiências no time na partida deste sábado contra o Sport . A equipe recebe os pernambucanos a partir das 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro

Para o jogo, Levir Culpi não poderá contar com atletas importante como Diego Tardelli e Luan, suspensos, e Réver e Emerson, vetados pelo departamento médico. Diante do cenário, o técnico alvinegro optou por improvisar Marcos Rocha como armador e colocar Alex Silva como lateral-direito nos últimos treinamentos.

Apesar dos testes, o treinador admitiu que "dorme sem formação" da equipe porque, com a quantidade de jogadores vetados para o jogo, "não sabe se acorda com o time que previa". Levir Culpi adiantou, porém, que deve acionar Cesinha no ataque ao lado de Carlos e que Tiago deve fazer a sua estreia na zaga atleticana, pois Leonardo Silva ainda não está totalmente recuperado de lesão e o substituto imediato, Edcarlos, terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

"Estou adaptado. Se for mesmo minha estreia, espero ajudar os companheiros a conseguir uma vitória. Ver a torcida cantando e ficar no banco sem poder fazer nada é muito difícil", ressaltou o zagueiro, que está no time há cerca de três meses, mas ainda não teve oportunidade de atuar.

Pelos lados do Sport, a ideia é surpreender e a equipe, que não vence há sete rodadas no nacional, entra em campo com uma formação mais fechada e o técnico Eduardo Baptista orientou seus jogadores a não deixarem escapar eventual vacilo do oponente, aproveitando contra-ataques.

São duas as mudanças em relação à equipe derrotada pelo Goiás, na última quarta, no Recife. O lateral-direito Patric não joga porque tem contrato com o Atlético Mineiro e não pode atuar contra seu time de origem. Vítor será o substituto. Na frente, Ananias sai para dar lugar a Wendel.