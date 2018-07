Sem 3 titulares, Sport joga contra o São Paulo em casa O Sport enfrenta o São Paulo, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem poder contar com três jogadores: o atacante Gilsinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o zagueiro Diego Ivo e o volante Renan estão machucados.