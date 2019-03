Sem a Portuguesa, Série A2 do Paulista define confrontos das quartas de final

A Portuguesa vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista por mais uma temporada. Na 15ª rodada, a última da primeira fase, a Lusa perdeu para o Santo André, por 2 a 0, neste sábado, no estádio Bruno José Daniel, e ficou de fora das quartas de final. Uma das vagas que faltavam para definir os oito classificados ficou justamente com o time do ABC e a outra com o Taubaté. Os confrontos da nova fase estão definidos. Na briga contra o rebaixamento, Linense e Nacional caíram e vão disputar a Série A3 em 2020.

Os novos confrontos são estes: Água Santa x Taubaté; Portuguesa Santista x Internacional; Rio Claro x Santo André e Juventus x XV de Piracicaba. Os donos das melhores campanhas (os quatro melhores) vão ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, caso de Água Santa, Santista, Rio Claro e Juventus.

Não há critério de gol fora e, em caso de empate em pontos e saldo de gols, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. As datas e horários dos jogos serão definidos, segunda-feira, pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Portuguesa precisava vencer para se classificar, mas perdeu com dois gols sofridos ainda no primeiro tempo por Maykinho e Cristian. Ficou com 17 pontos, em 11º lugar. Pelo menos não foi rebaixada, risco que correu durante boa parte da competição.

Nos últimos seis jogos, com o técnico Vica, a Lusa venceu quatro e perdeu duas vezes. Ela continua fora também do Campeonato Brasileiro, porque não pode disputar nem a Série D. O Santo André, com 21 pontos, terminou em sexto lugar.

A segunda vaga ficou mesmo com o Taubaté que só precisava empatar em casa com a Internacional. Não deu outra: 1 a 1. O time do Vale do Paraíba terminou em oitavo lugar, com 19 e a Inter com 21, em sétimo. O Água Santa confirmou a liderança e melhor campanha ao vencer por 1 a 0 o Linense, em Lins, terminando com 31 pontos. O Linense, lanterna com 13, foi rebaixado.

A Portuguesa Santista confirmou a segunda posição, com 27 pontos ao vencer por 1 a 0, o Votuporanguense, fora de casa. O Rio Claro, em terceiro, também com 27, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Sertãozinho. O Juventus terminou em quarto, com 25, ao ganhar por 3 a 2 do Nacional, que terminou com 15 pontos, em penúltimo, e rebaixado. O XV de Piracicaba caiu para quinto lugar, com 24 pontos, ao perder em casa para o Atibaia, por 1 a 0.