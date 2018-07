Sem a presença da torcida, Sport recebe o Atlético-PR para colar no G4 O Sport perdeu para o Cruzeiro na última rodada e desperdiçou a oportunidade de colar no G4 do Campeonato Brasileiro. A quatro pontos de uma vaga na Libertadores, o time do Recife recebe o Atlético Paranaense neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, e precisa da vitória para seguir vivo na briga.