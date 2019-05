Sem a presença de Soteldo, Dudamel anuncia lista da Venezuela para a Copa América

Yeferson Soteldo, atacante do Santos, ficou de fora da lista definitiva da seleção da Venezuela para a disputa da Copa América, entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil, apresentada nesta quinta-feira pelo técnico Rafael Dudamel. O jogador, de 21 anos, estava na relação dos 40 pré-inscritos.

Salomón Rondón, Tomás Rincón e o goleiro Wuilker Faríñez são os destaques da equipe venezuelana, que fará parte do Grupo A juntamente com Brasil, Bolívia e Peru. Adalberto Peñaranda, um dos líderes da equipe sub-20, vice-campeã mundial na Coreia do Sul em 2017, foi chamado, apesar da temporada irregular pelo inglês Watford. O atleta, de 21 anos, só atuou 94 minutos em duas partidas pelo Campeonato Inglês.

Dudamel aposta em uma seleção mesclada por jogadores experientes e jovens. Junto com Peñaranda, outros quatro jogadores vice-campeões mundiais estão incluídos: Faríñez, Joel Graterol, Ronald Hernández e Yangel Herrera.

A seleção da Venezuela treina nos Estados Unidos, onde vai disputar três amistosos de preparação para a Copa América. Neste sábado, o adversário será o Equador. Na próxima quarta será a vez do duelo contra o México, enquanto que no dia 9 está previsto o confronto contra os norte-americanos.

Confira a lista de convocados da Venezuela para a Copa América:

Goleiros - Wuilker Fariñez (Millonarios-COL), Rafael Romo (APOEL Nicósia-CHP) e Joel Graterol (Zamora)

Defensores - Yordan Osorio (Vitória de Guimarães-POR), Jhon Chancellor (Al-Alhi-CAT), Mikel Villanueva (Gimnástic-ESP), Ronald Hernández (Stabaek-NOR), Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy-EUA), Roberto Rosales (Espanyol-ESP) e Luis Mago (Palestino-CHI)

Meio-campistas - Tomás Rincón (Torino-ITA), Júnior Moreno (DC United-EUA), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe-COL), Yangel Herrera (Huesca-ESP), Darwin Machís (Cádiz-ESP), Jhon Murillo (Tondela-POR), Juan Pablo Añor (Huesca-ESP), Jefferson Savarino (Real Salt Lake-EUA) e Adalberto Peñaranda (Watford-ING)

Atacantes - Salomón Rondón (Newcastle-ING), Josef Martínez (Atlanta United-EUA) e Fernando Aristeguieta (América de Cali-COL)