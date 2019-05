Sem abrir mão de quarteto ofensivo, Fortaleza recebe Athletico-PR no Castelão

Desde que aposentou as luvas e assumiu a função de treinador, Rogério Ceni sempre mostrou muita convicção na sua filosofia de jogo ofensivo. Mesmo com a derrota de goleada por 4 a 0 para o Palmeiras no último fim de semana, o técnico não pretende mudar a formação com um quarteto de atacantes no Fortaleza. Nesta quarta, às 21h30, o clube jogará com essa estratégia tática no Castelão contra o Athletico-PR, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O mais importante, principalmente nesses primeiros jogos em casa, é não perder ponto e buscar 'beliscar' algo fora. Foi um jogo atípico (contra o Palmeiras), a gente não jogou o que vinha jogando, não marcou o que vinha marcando, então é esquecer o que passou e procurar vencer o próximo jogo já para conseguir pontuar", avaliou Wellington Paulista.

Edinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Júnior Santos estão confirmados como o "quarteto ofensivo", com Paulo Roberto e Felipe completando o meio de campo. A base do time deve ser a mesmo do jogo contra o Palmeiras, com Tinga, Quintero, Roger e Carlinhos formando a primeira linha de marcação, além de Felipe Alves no gol.

"Espero que o torcedor esqueça o mais rápido possível, assim como estamos digerindo essa derrota, e consigam nos apoiar no próximo jogo para darmos a vitória a eles, que é muito merecido", completou o atacante.