Sem acerto, Cvitanich desfalca Boca Juniors na final

A diretoria do Boca Juniors ainda tentou prorrogar o empréstimo por mais alguns dias, a fim de Cvitanich ter condições de jogar a decisão da Libertadores, mas os holandeses foram irredutíveis e não aceitaram a proposta. Assim, o atacante já revelou que viajará ao Brasil com a delegação e será mais um torcedor no Pacaembu.

"Estou muito chateado por essa situação. Sei que esta semana teria que me apresentar para treinar no Ajax, mas tenho um compromisso de afeto com meus companheiros e vou com eles para o Brasil", disse Cvitanich, neste sábado, logo após o treinamento do Boca Juniors, em Buenos Aires.

Com 10 gols em 36 partidas nesta passagem pelo clube argentino, o atacante é uma importante opção para o técnico Júlio César Falcioni. Na última quarta, na primeira final contra o Corinthians, no estádio La Bombonera, Cvitanich foi o protagonista de um lance decisivo, já nos acréscimos do jogo, ao não conseguir marcar de cabeça, sem qualquer marcação, o rebote de uma bola que bateu no travessão do gol de Cássio.