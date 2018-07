Sem acerto de renovação, Willian Magrão deixa a Portuguesa

SÃO PAULO - Willian Magrão tinha contrato com a Portuguesa até o fim do Campeonato Paulista, mas existia a possibilidade de renovação. No entanto, as conversas não foram para frente e, nesta segunda-feira, o volante anunciou que estava deixando o clube paulista.

O polivalente jogador, que é volante de origem e também atua como zagueiro, deixa a Lusa depois de 12 partidas, sendo dez pelo Campeonato Paulista e duas pela Copa do Brasil. Ele agradeceu o apoio que recebeu na sua rápida passagem pelo Canindé.

"Apesar de ter sido uma passagem rápida, fui recebido muito bem. Os torcedores sempre me trataram com muito respeito e isso eu prezo bastante. Vou ficar na torcida para que a Lusa tenha uma sequência vitoriosa no restante da temporada", afirmou Willian Magrão.

Sem o volante, a Portuguesa busca sua primeira vitória na Série B do Brasileiro nesta terça-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela terceira rodada. Depois de ter abandonado o campo contra o Joinville alegando ter uma liminar que a colocava na elite, o time empatou com o Santa Cruz, por 1 a 1, em São Paulo.