Sem acerto, Maikon Leite retorna ao Palmeiras

SÃO PAULO - A ida do atacante palmeirense Maikon Leite para o Umm-Salal, do Catar, não se concretizou. Uma semana após ter se despedido dos companheiros de time, o jogador retomou ao clube nesta terça-feira e treinou pela manhã com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Maikon Leite iria assinar o contrato de empréstimo de um ano e estava com a viagem marcada ao Oriente Médio para fechar os detalhes. Porém o acerto não se concretizou e o atacante está reintegrado ao time do Palmeiras. A negociação com o Umm-Salal não está descartada e ainda pode ser retomada.

O Palmeiras afirmou que a comissão técnica e a diretoria devem se reunir nos próximos dias para definir o futuro do jogador de 24 anos. O atacante tinha perdido espaço na equipe nas últimas partidas antes da paralisação da Série B do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações.

Maikon Leite chegou ao Palmeiras em 2011, mas nunca conseguiu se firmar na equipe em virtude de algumas lesões e também de atuações irregulares. O atacante, que tem contrato com o clube até 2016, participou da conquista da Copa do Brasil no ano passado, mas também da campanha que culminou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No total, ele disputou 87 partidas, com 12 gols marcados pelo clube.

Outro atacante do time está com a saída confirmada. Chico, destaque do time na Copa Paulo de Futebol Júnior deste ano, vai defender o Santo André na Série D do Campeonato Brasileiro e foi cedido até o fim do Campeonato Paulista de 2014.