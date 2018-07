Sem acesso na Série B, Bahia demite diretor e dá férias a técnico Dois dias de encerrado o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Bahia anunciou, nesta segunda-feira, as primeiras medidas. Alexandre Faria, que já ocupou cargos de chefia no Grêmio e no Atlético-MG, foi demitido do cargo de diretor de futebol após um ano de trabalhos. De acordo com o clube, o setor será reformulado.