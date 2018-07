Sem acordo, Palmeiras desiste de Jackson e zagueiro volta ao Inter

As negociações entre Palmeiras e Internacional pelo zagueiro Jackson estão encerradas, é o que garante o clube gaúcho. O jogador tem contrato de empréstimo com o time alviverde até dezembro, mas as conversas para ele permanecer não foram adiante.

"Recebemos a confirmação de que eles não exercerão a opção de compra. Ele se apresentará ao Inter", afirmou o vice-presidente de futebol do Colorado, Carlos Pellegrini, em entrevista à Rádio Gaúcha.

O Palmeiras já tinha tudo certo com Jackson para que ele assinasse um contrato válido por cinco anos, entretanto, a equipe alviverde não convenceu o Inter a aceitar outra forma de pagamento dos R$ 2,5 milhões referentes ao valor fixado de compra quando o jogador chegou ao time alviverde, no início do ano. A ideia da diretoria palmeirense era pagar parcelado ou envolver atletas como parte do negócio.

O Monaco, da França, já manifestou interesse no jogador, mas por enquanto, o Inter conta com o retorno do atleta para substituir Juan, que foi para o Flamengo. Jackson deu diversas entrevistas deixando claro que gostaria de permanecer para a disputa da Copa Libertadores. Sem ele, o Palmeiras busca no mercado um zagueiro para ser titular.

Até o momento, o clube acertou com o goleiro Vagner, o volante Rodrigo, o meia Régis e o zagueiro Roger Carvalho, que inicialmente vêm para compor elenco. Nos próximos dias, o volante Jean e o meia Moisés também devem fechar com o Palmeiras.