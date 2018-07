Sem acordo, Bruno Rodrigo deve deixar o Santos

Ele está no clube desde 2010 e neste ano tem sido titular na vaga do capitão Edu Dracena, que sofreu grave contusão no joelho esquerdo há quatro meses. A tendência, portanto, é que Bruno Rodrigo volte para a reserva quando o dono da posição estiver completamente recuperado.

Por causa disso, Bruno Paiva, empresário do zagueiro, considera a melhor opção procurar outro clube, onde ele tenha mais espaço para jogar. "A possibilidade de ele continuar no Santos é pequena e a prioridade é manter a sequência de jogos que ele vem tendo. O Edu Dracena e o Durval devem continuar sendo prioridade no time titular (do técnico Muricy Ramalho)", analisou o empresário.

Além de Bruno Rodrigo, o Santos deve perder o zagueiro David Braz, que foi pouco aproveitado nesta temporada e não está nos planos para 2013. Para repor as saídas na zaga, o clube já contratou Neto, que veio do Guarani e chega para ser reserva da dupla formada por Edu Dracena e Durval.