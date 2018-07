Sem acordo, Carlos Alberto segue afastado no Vasco O meia Carlos Alberto deixou a reunião com o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, sem uma definição sobre seu futuro no clube, nesta sexta-feira. O atleta, afastado, não teve confirmada a reintegração ao elenco principal. Segundo a assessoria de imprensa do Vasco, esta foi apenas a primeira reunião para que as duas partes se entendam.