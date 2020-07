Sem acordo com a Globo, Flamengo transmite jogo do Carioca em seu canal no YouTube

O Flamengo cumpriu a promessa de transmitir o jogo contra o Boavista em seu canal no Youtube, a FlaTV, nesta quarta-feira, em meio à tensão com a TV Globo. O clube visa quebrar recordes de audiência apesar da transmissão de Portuguesa x Botafogo na Globo. Os dois jogos acontecem no mesmo horário e são válidos pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Por conta dos direitos de transmissão do campeonato, a Globo segue tentando entrar em acordo com o Flamengo desde o retorno do Carioca, mas sem sucesso. O clube afirma se sentir amparado pela Medida Provisória 984, recentemente editada pelo presidente Jair Bolsonaro e que dá ao time mandante a prerrogativa de negociar os direitos das suas partidas.

A Globo, por sua vez, argumenta que a medida não tem validade para contratos já existentes, incluindo o do Carioca, assinado até 2024 com os outros times. Por este ponto de vista, a Globo acredita que o Flamengo não poderia transmitir por conta própria jogos envolvendo times que têm contrato com o canal de televisão.

Antes da partida contra o Boavista, o Flamengo já havia declarado que negociava patrocínios para a sua transmissão. O clube chegou a dar detalhes sobre o pré-jogo e anunciar a transmissão em diversas publicações feitas nas redes sociais.

Ainda no primeiro tempo da partida, a transmissão do Flamengo somava 2.038.846 pessoas vendo o jogo em tempo real, além de 611 mil curtidas.